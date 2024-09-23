Kırıkkale'de Otobüsle Motosiklet Çarpıştı: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'de halk otobüsünün çarptığı motosiklet kazasında 14 yaşındaki B.A. yaşamını yitirdi, T.U.V. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
E.S. idaresindeki Kırıkkale Belediyesine ait 71 ACK 341 plakalı halk otobüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ADM 596 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklette bulunan B.A. (14) ve T.U.V. (14) yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan B.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.