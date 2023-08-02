Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Artırılıyor

Kırıkkale'de muhtemel orman yangınlarına karşı alınan tedbirler artırılıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine orman varlığına sahip olan bölgelerde teyakkuza geçen Jandarma Asayiş, Komando ve Çevre Koruma Timleri, tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor.

Kırıkkale'de havaların ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangın riski arttı. Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra, İl Jandarma Komutanlığı da muhtemel orman yangınlarına karşı tedbirlerini artırdı. Jandarma Asayiş, Komando ve Çevre Koruma Timleri, ormanlık bölgelerde tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor. Sarp arazide komandolar, gözetleme kulelerinde çevre koruma timleri, milli parklar ve piknik alanlarında da asayiş ekipleri muhtemel yangınlara karşı teyakkuza geçti. Ekipler, vatandaşları orman yangınları konusunda uyarıyor, bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Ormanlık alanlar da dron ile havadan kontrol ediliyor.

Orman yangınlarının erken tespiti, yangınların önlenmesi ve hızlı müdahale için jandarma ekiplerinin aktif hizmet vermesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekiplerin yaya ve araçlı olarak bölgeyi sürekli gözetlemesi, yangınların başlaması durumunda Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin arazöz araçlarıyla hızlı müdahale etmesini sağlayacak. Yapılan denetimler ile ormanlara izinsiz girişlerinde önüne geçilerek, yangın riski minimuma indirilecek. Yabani hayvan, çeşitli ağaç ve bitki türlerini barındıran Bedesten köyü mevkiindeki ormanlık alanlar da jandarma ekiplerince korunuyor. Orman yangınlarına karşı devriye atan ekipler, ormanlık alanlar ile milli parklardaki hayvanlar için de yiyecek ve su bırakıyor.

Öte yandan, orman yangın gözetleme kulesinde görevli Mehmet Kaplan, yaralı halde bulduğu yeşilbaş ördeği Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim etti. Ekipler, yarlı ördeği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine götürdü. Orman bekçisi Kaplan, "Ormanda devriye gezerken yolda yaralı halde buldum. Ayağından yaralanmış. Jandarma çevre korumaya telefon ettim. Ekipler de geldi ve ördeği teslim ettim" dedi.

Millet Ormanı'ndaki piknik alanına gelen Nurhan Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınlarının çıkmaması için insanların daha duyarlı ve hassas olması gerektiğini söyledi.

"Doğamız korunuyor çok şükür"

"Bu vatan bizimse, bu toprak bizimse, ormanda bizimse sahip çıkmamız gerekiyor. İnsanlar biraz daha hassasiyet gösterirse ormanlarımıza çok mutlu olurum" diyen Yıldırım, "Jandarmamızı komandomuzu görünce mutlu oluyoruz. Biraz önce eşime de söyledim. Resmi kıyafetle gördüğüm zaman gerçekten mutlu oluyorum. Onların sayesinde biz evimizde oturuyoruz. Allah daim etsin inşallah. Onlar var biz evimizde rahat rahat oturabiliyoruz, buraya gelip pikniğimizi yapabiliyoruz. Doğamız korunuyor çok şükür. Halk olarak da biraz daha duyarlı olabilirsek çok daha güzel günlerimiz olabilir. Ağaçlarımız daha da canlı kalabilir" dedi.

"Bu zamana kadar da hiç bir sıkıntımız olmadı"

Jandarma ekiplerinin gereken emniyeti sağladığını ifade eden Mustafa Yıldırım, "Orman yangınları çıktığı zaman bizim içimiz yanıyor. Böyle şeylerin olmaması, tek temennimiz bu. Hacılar bölgesinde de piknik alanlarımız var oraya da gidiyoruz. Jandarmamız gereken tedbirleri almış. Sürekli devriye geziyorlar. Her türlü tedbiri alıyorlar. Şu anda da bizim bölgemizde böyle bir yangın olayı da olmadı. Demek ki gereken tedbirler alınmış. Onun için bir sıkıntımız yok şuanda. Bölgemiz gayret güzel, yeşillik. Piknik alanlarımız da bol. Bu zamana kadar da hiç bir sıkıntımız olmadı. İnşallah hep de böyle gider yaz boyunca. Havalar da çok sıcak olduğu için insan tedirgin oluyor ama Kırıkkale'mizde bir sorun olmadı" diye konuştu. - KIRIKKALE