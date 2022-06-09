KIRIKKALE - Oluğa giren yılanı itfaiye yakaladı - Haberler

KIRIKKALE - Oluğa giren yılanı itfaiye yakaladı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir evin oluğuna giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir evin oluğuna giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalandı. Doğanlık Mahallesi'nde müstakil bir evin oluğuna yılan girdi. Ev sahibi, yılanın borunun içerisinden çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Bir itfaiye eri tarafından yakalama maşasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, boş bir arazide doğaya bırakıldı. AA / Güncel Güncel Haberler

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