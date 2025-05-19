Kırıkkale'de Olaylar Zinciri: Darbe, Hırsızlık ve Trafik Kazası

Kırıkkale'de Olaylar Zinciri: Darbe, Hırsızlık ve Trafik Kazası
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Kırıkkale'de bir kişiyi darbedip parasıyla birlikte otomobilini çalan M.Y.S., çaldığı araçla bir servis minibüsüne çarptıktan sonra, minibüsü de çalarak kaçtı. Yaşanan olaylar sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. M.Y.S., polis tarafından yakalandı.

KIRIKKALE'de sahibini darbedip, parasını da aldıktan sonra otomobilini çalan M.Y.S. (21), yaptığı kaza sonucu bu kez çarptığı servis minibüsünü çaldı. Polisin takibi sırasında 5 araca çarpan M.Y.S. yakalanırken, olayda 1 kişi darp sonucu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İzmir Caddesindeki bir kadın kuaförü işleten Y.T. (37), iddiaya göre işe yeni başlayan M.Y.S. ile bir eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra bir başka eğlence mekanına giden ikili iddiaya göre burada alkol ve uyuşturucu madde kullandı. Eğlence mekanı çıkışında Y.T.'ye ait 07 MMM 94 plakalı otomobille seyahat eden M.Y.S., Gürler Mahallesi 4. Noter'in önüne geldiklerinde aracı durdurdu. Çıkan tartışmada Y.T.'yi darbeden M.Y.S., üzerinde bulunan 19 bin lirayı da zorla aldı. Bu sırada araçtan inen Y.T., kaya olarak kaçtıktan sonra polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇARPTIĞI BAŞKA BİR OTOMOBİLİ DE ÇALDI

Polis, çaldığı otomobille olay yerinden kaçan M.Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan takip sırasında M.Y.S. idaresindeki 07 MMM 94 plakalı otomobil, Dispanser Kavşağında N.K. idaresindeki 71 S 0039 plakalı minibüse çarptı. Servis minibüsü şoförünün araçtan inip aracındaki hasara baktığı sırada M.Y.S., bu kez üzerinde anahtarı bulunan minibüsü çaldı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPTI

Çaldığı 71 S 0039 plakalı minibüsle polisten kaçışını sürdüren M.Y.S., Nokta Kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta duran 5 araca çarparak kaçtı. Durmadan buradan da kaçan M.Y.S. idaresindeki servis minibüsü, kontrolden çıkıp Otogar yakınında bulunan köprünün üzerinde devrildi. Kazdan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli M.Y.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 1'İ DAR SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI

Eğlenmek amacıyla gittiği mekanda iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra birçok suça karışan M.Y.S.'nin yol açtığı olaylarda 1 kişi darp sonucu 5 kişi de kazalarda yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada yapılan kontrolde M.Y.S.'nin sahibini darbettikten sonra çaldığı otomobilin plakasının sahte olduğu, aracın orijinal plakasının ise 06 ZAY 09 olduğu ortaya çıktı. Şüpheli M.Y.S. gözalına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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