Kırıkkale'de Okul Güvenliği İçin Denetimler Artırıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullar çevrelerindeki denetimlerini artırdı.

Mustafa Necati İlkokulu önünde gerçekleştirilen denetimde gazetecilere açıklamada bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Üstüner Ekinci, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin çocuklar, veliler ve eğitim camiası adına başarılı, huzurlu ve sağlıklı geçmesini temenni etti.

İl sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması adına gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Ekinci, "2025-2026 eğitim öğretim döneminde muhtemel suç ve tehlikelerden uzak, huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirilmesine yönelik emniyet ve trafik tedbirleri alınmıştır. Alınan tedbirler ilgili kurumlara yazıyla iletilmiştir." dedi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt de sorumluluk alanlarındaki okulların çevrelerinde eğitim öğretim başlamadan önce gerekli önlemleri aldıklarını ve düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her yıl düzenledikleri trafik eğitimlerine hız kesmeden devam edeceklerini anlatan Söğüt, "İlimizde de 353 okul servisimiz bulunmaktır. Yıl içerisinde bunları ayrı ayrı denetlemeye devam edeceğiz. Eksiklikleri varsa araç sürücüleri ile araç sahiplerine gerekli işlemler yapılacaktır." diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Akif Eker ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Muhtemel suç ve tehlikeden uzak bir şekilde eğitim öğretim dönemi geçirmeyi umduklarını dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak amacıyla ciddi tedbirler aldık. Polis sorumluluk bölgemizde bulunan 81 okula rütbeli personelden oluşturulan 59 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' belirlendi. Yine ilçelerde sorumluluk bölgemizdeki 47 okula 27 görevli belirlendi. Okulların öncelik derecesine göre yapılan planlamada, görevlilerimiz okulları derecesine göre 2 haftada veya ayda bir ziyaret edip talep ve sorunları dinleyecek. İl merkezi ve ilçelerimizdeki okullarımıza 13'er olmak üzere 26 ekip görevlendirilmiştir. Okullarımızın giriş ve çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanması için takibi yapılmaktadır."