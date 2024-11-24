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Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi
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Kırıkkale'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin aslında "Peygamberlik mesleği" olduğunu dile getiren Makas, "Hakla batılı, iyiyle kötüyü nesle aktaran, nesli yetiştiren ve toplumun geleceğinin imarını tesis eden sizlersiniz. Öğretmenlerimizin çizdiği istikamette ve emekleriyle milli ve manevi değerlerine bağlı nesilleri ne kadar yetiştirebiliyorsak toplumu o kadar iyi imar ederiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Önal da öğretmenlerin dünyanın en ulvi görevini yaptıklarını ve dünyanın en önemli mesleğinin öğretmenlik olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, emekli ve aday öğretmenlerin konuşma yaptığı programda, Vali Makas tarafından emekli öğretmenlere plaket ve Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi, aday öğretmenler yemin etti.

"Ben Öğretmenim" adlı oratoryo ve şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın hayatının anlatıldığı tiyatro gösterisi ile müzik dinletisinin ardından sona eren törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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