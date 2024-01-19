Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci
Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 109 öğrenci karne aldı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve protokol üyeleriyle birlikte Yahşihan Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı. Vali Makas, öğrencilerle sohbet ederek karne ve hediyelerini dağıttı. İl genelindeki okullarda ise toplamda 47 bin 109 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 109 öğrenci karne aldı.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve beraberindeki protokol üyeleriyle Yahşihan Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.
Öğrencilerle sohbet eden Makas, karne ve hediyelerini dağıttı.
Öte yandan il genelindeki okullarda 47 bin 109 öğrenci karne sevinci yaşadı.