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Kırıkkale'de öğrencilere Togg tanıtıldı

12 Aralık 2023 15:43 Güncelleme: 15:44 Abone Ol

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg tanıtıldı. Etkinlikte halk oyunları gösterileri yapıldı ve sergi gezildi.