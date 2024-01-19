Kırıkkale'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Vali Mehmet Makas ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini verdi.

Kırıkkale'de, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. 243 okulda eğitim gören 47 bin 109 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Mehmet Makas, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yahşihan Kaymakam Vekili Mustafa Babacan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Akpınar ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı. Yahşihan ilçesindeki Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda sınıfları dolaşan Vali Makas ve beraberindekiler, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Makas, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

5. sınıf öğrencisi Alp Tura, yarıyıl tatilinde de ders çalışacağını belirterek, "Bugün karnemizi aldık. Vali bey ve Osman başkanım sınıfımıza geldi sohbet ettik. Karnemizi verdiler bize. Yanında hediyelerde verdiler bize çok mutluyum. Birinci dönemi çok iyi geçirdik. İkinci döneminde çok iyi olmasını istiyoruz. Yarıyıl tatilinde de memleketimize gideceğiz. Orada çalışmama ara vermeyeceğim, tekrar çalışacağım" dedi.

Karne almanın sevincini yaşadığını anlatan 5. sınıf öğrencisi Azra Coşkun, "Karnemizi aldık. Bütün sınıf olarak notlarımız çok iyi. Vali bey ile görüştük. Yarıyıl tatilinde de elimizden geldiğince çalışacağız bütün sınıf olarak" ifadesini kullandı.

5. sınıf öğrencisi Sıla Bulut ise, yarıyıl tatilinde kitap okuyup ailesiyle vakit geçireceğini belirtti.