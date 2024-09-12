Kırıkkale'de Öğrenci Servisleri Denetlendi

Kırıkkale'nin Bah?ılı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci servisleri denetlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaahmetli, Büyüksarıkayalar, Küçüksarıkayalar, Küreboğazı ve Çamlıca köylerinden taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan araçları denetledi.

Araç ve sürücülerin belgelerinin kontrol edildiği denetimde, öğrencilere araçtan inme ve binme ile emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi verildi.

Denetimde öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.