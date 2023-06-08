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Kırıkkale'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 14 öğrenci yaralandı

Kırıkkale'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 14 öğrenci yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü ve Müdür Yardımcısı hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

M.K. (45) idaresindeki 71 FH 184 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarında E.Ç'nin (55) kullandığı 71 BF 392 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere sevk edilen yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Kırıkkale gezisinin ardından ilçeye döndükleri belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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