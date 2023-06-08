Kırıkkale'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 14 öğrenci yaralandı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü ve Müdür Yardımcısı hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.