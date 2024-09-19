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Kırıkkale'de Baba-oğul Arasında Kavga: Baba Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Baba-oğul Arasında Kavga: Baba Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'de Tacettin C., oğlu Şahin C. ile tartıştıktan sonra kolundan bıçakla yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolda kalp krizi geçirdiği öne sürülen Tacettin C, hayatını kaybetti. Kavga esnasında Bahri K. ve Mehmet K. da bıçakla yaralanırken, Şahin C. darp sonucu hafif yaralandı. Şahin C. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de kavga ettiği oğlu tarafından kolundan bıçakla yaralanan kişinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tacettin C. (53), oğlu Şahin C'nin (26) evinde kalan babasını almak için eniştesi Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile Yenimahalle Şehit Fatih Aydoğan Sokak'taki müstakil eve gitti.

Tacettin C, defalarca çaldığı kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı. Bu sırada Tacettin C. ile evde bulunan oğlu Şahin C. arasında tartışma çıktı.

Bahri K. ve Mehmet K'nin de dahil olduğu sokakta devam eden kavgada Tacettin C, oğlu Şahin C. tarafından bıçakla yaralandı.

Kolundan yaralanan Tacettin C'nin, ambulansla hastaneye götürülürken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Kavgada Bahri K. ve Mehmet K. bıçakla, Şahin C. de darp sonucu hafif yaralandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Şahin C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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