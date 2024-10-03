Kırıkkale'de Nişanlısını Vuran Kişi İntihar Etti

Kırıkkale'de tartıştığı nişanlısını tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Çalılıöz Mahallesi 466. Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden E.E. (37) ile nişanlısı olduğu öğrenilen B.Ü. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.Ü, üzerinde bulunan tabancayla E.E'ye ateş ederek yaraladı.

B.Ü, daha sonra bölgedeki bir durakta bulunan taksiyi çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Parkı yanında nişanlısını yaraladığı tabancayla başına ateş etti.

Ağır yaralanan B.Ü, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.