Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: 1 Gözaltı, 2 Araç Ceza Aldı
Kırıkkale'de polis tarafından gerçekleştirilen narkotik denetiminde 1123 kişi ve 51 araç sorgulandı, aranan 1 kişi yakalandı ve 2 araca ceza kesildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince narkotik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uygulama yapıldı.
Denetimde, 1123 kişi ve 51 araç sorgulandı.
Aranan 1 kişinin yakalandığı uygulamada, 2 araca da ceza kesildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel