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Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

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Kırıkkale'de bir müstakil evin çatısında başlayan yangın, başka bir ev ile odunluğa sıçradı. Ölü ve yaralı olmayan yangında, maddi hasar meydana geldi.

KIRIKKALE'de bir müstakil evin çatısında başlayan yangın, başka bir ev ile odunluğa sıçradı. Ölü ve yaralı olmayan yangında, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Selim Özer Mahallesi 2345'inci Sokak'ta bulunan S.C.'ye ait müstakil evin çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aynı kişiye ait bitişiğindeki ev ile odunluğa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan evlerin bulunduğu sokağın doğal gaz ile elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangında, 2 evde maddi hasar meydana gelirken, odunluk ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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