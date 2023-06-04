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Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın

Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın

Güncel Haberler

Kırıkkale'de 2 katlı müstakil evin birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, dairede hasar oluştu.

Kırıkkale'de 2 katlı müstakil evin birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 2122. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında E.Ö'ye ait dairede yangın çıktı.

Pencereden çıkan dumanı fark eden üst kattaki akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, dairede hasar oluştu.

İkinci katta oturan Yadigar Ölmez, gazetecilere, nasıl olduğunu bilemediklerini ve ilk olarak ses duyduklarını söyledi.

Camdan baktıklarında pencerelerden duman çıktığını fark ettiklerini anlatan Ölmez, ardından hemen itfaiyeyi aradıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Karşıyaka İtfaiye Güncel Haberler

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