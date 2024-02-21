Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Güncelleme:

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'nde bir müstakil evin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Sanayi Mahallesi 1139. Sokak'ta Abdülkadir A'ya (32) ait müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede çatının tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulanan ve dumandan etkilenen Abdülkadir A, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Abdülkadir A, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Bacadan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale İtfaiye Olaylar Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Porto Arsenal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Porto Arsenal maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Liverpool Luton Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Luton Town maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Liverpool - Luton Town maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Liverpool - Luton Town maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Porto Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru! CHP Saruhanlı'dan aday çıkardı mı, belediye başkan adayı kim oldu? Zeki Bilgin Saruhanlı'da aday mı? Mansur Yavaş'ın mal varlığı ne kadar 2024? İşte Mansur Yavaş'ın serveti! Napoli Barcelona maçı CANLI izle! 21 Şubat Napoli Barcelona maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Porto Arsenal maçı CANLI izle! 21 Şubat Porto Arsenal maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? TV8.5 canlı izle! (PORTO-ARSENAL) TV8.5 CANLI 4K İZLE! 21 Şubat TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! EXXEN canlı maç izle! (NAPOLİ-BARCELONA) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 21 Şubat EXXEN spor canlı izle! Liverpool - Luton Town maçı CANLI izle! 21 Şubat Liverpool - Luton Town maçı canlı yayın izle! 21-22 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Cassidy Goldstein nerede ve ne zaman doğdu, buluşunun adı ne? Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada yolculuk yapmak ne demek? Rüyada otobüsle yolculuk yapmak ne anlama gelir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title