Kırıkkale'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Kılıçlar köyünde bulunan 2 katlı müstakil evin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kılıçlar köyünde Kudret D'ye ait 2 katlı müstakil evin baca kısmında yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede çatının tamamını ve evdeki eşyaları sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.