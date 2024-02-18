Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 792. Sokak'ta Yüksel A'ya ait müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede çatının tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.