Kırıkkale'de "Muhtarlarla Buluşma Toplantısı" düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Muhtarlarla Buluşma Toplantısı"na katıldı.

Can, İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, muhtar toplantılarını ara ara yaptıklarını söyledi.

Kırıkkale'ye hizmet etmek için seçildiğini ve görevlerinin de vatandaşa hizmet etmek olduğunu aktaran Can, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde muhtarlarımıza da gereken önem veriliyor, verilmeye de devam edecek. Bütün köylerimizde inşallah bu yıl başlamak kaydıyla güneş enerjisi sistemine geçerek hiç değilse suyu cazibeyle elde etme imkanına kavuşmuş olacağız. Bu önemli bir şey." dedi.

Can, Kırıkkale'de geçen yıl kurulan Kilit Parke ve Beton Santrali'nin diğer illere de örnek olduğunu, santral sayesinde köy yolları ve kilit parke çalışmalarının maliyetinin ciddi anlamda düştüğünü dile getirdi.

Yeni Kilit Parke ve Beton Santralleri'nin de kurulacağını anlatan Can, Kırıkkale ve köylerinin en iyisine layık olduğunu kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da 2021 yılında yatırım programlarına aldıkları işlerin yüzde 99,9'unu kazasız belasız bitirdiklerini ifade ederek, 2022 yılında da başarılı olmayı amaçladıklarını aktardı.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve köy muhtarları katıldı.