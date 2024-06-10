Kırıkkale'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü ve motosikletteki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A (25) idaresindeki 16 ATL 614 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Mahallesi yakınlarında M.E'nin kullandığı 37 ABJ 368 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü A.A. ve motosikletteki M.Ö. (25) kentteki hastanelere kaldırıldı.