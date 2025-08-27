Kırıkkale'de Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Yapıldı

Kırıkkale Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde motosiklet sürücülerine yönelik plakasız ve kasksız motosiklet kullanımı, kırmızı ışık ve diğer trafik kuralları ihlallerini denetlendi.

Denetim sırasında, Terminal Kavşağı'nda plakası ve kaskı bulunmayan bir motosiklet sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapması ve sürücünün trafik polisinin takibi sonucu durdurulması KGYS kameralarına yansıdı.

Ekiplerce sürücüye, "dur ihtarına uymama", "kırmızı ışık ihlali" ile "plakasız ve kasksız araç kullanmaktan" 21 bin 39 lira ceza uygulandı.

Bu sırada aynı kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen ve kaskı bulunmayan bir motosiklet sürücüsünün trafik polisini gördükten sonra panikleyerek kaskını takarak, başka bir güzergahtan gitmesi de KGYS kameralarınca kaydedildi

Kırıkkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki trafik denetimlerinin ekipler, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve KGYS kameralarıyla devam ettiğini söyledi.

KGYS kameralarından özellikle kırmızı ışık, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yaya önceliği ve motosikletlere ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini anlatan Söğüt, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde olmak üzere KGYS denetimleriyle ilgili aylık kontrol programları oluşturulmakta ve o ay içerisinde programa uygun şekilde hareket edilmektedir. KGYS üzerinden yaptığımız motosiklet denetiminde özellikle kaçış güzergahlarına ekiplerimizi yerleştiriyoruz ve kusuru olan araçla ilgili işlem yapacaksak yüzüne karşı işlem yapmaya gayret ediyoruz. Aracın alınamaması durumunda ise ilgili kanunlar kapsamında plakasına cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu görüntüleri de arşivimizde tutarak itiraz olması durumunda mahkemelere gönderiyoruz."

Söğüt, denetimler sonucunda özellikle kentte motosiklet sürücülerinde kask kullanımının arttığını dile getirerek, İl Emniyet Müdürlüğü olarak aynı kararlılıkla denetimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.