Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

KIRIKKALE'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Kaan Ünal hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hasan Polatkan Caddesi MKE Anaokulu yakınlarında meydana geldi. E.B idaresindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Ali Kaan Ünal kontrolündeki 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Kaan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü E.B., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.