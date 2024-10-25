Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Kırıkkale'de motosikletin kamyona çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yardım ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de motosikletin kamyona çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi tedavi altına alındı.
Orçun Ş. (17) idaresindeki 71 ADJ 449 plakalı motosiklet, Rauf Denktaş Bulvarı'nda Ceyhun K'nin kullandığı 34 SU 0621 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücü ile aynı araçtaki Hasan Ö. (17) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Orçun Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.