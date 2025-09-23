Haberler

Kırıkkale'de Motosiklet İşletmesinde Yangın ve Patlama Paniği

Kırıkkale'de Motosiklet İşletmesinde Yangın ve Patlama Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de motosiklet satış ve bakımının yapıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, patlamalara neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iş yerinde hasar meydana geldi.

KIRIKKALE'de motosiklet satış, bakım ve onarımı yapılan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi esnasında meydana gelen patlama bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gürler Mahallesi'nde elektrikli ve benzinli bisiklet satışı ile tamiri yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerindeki yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi. İş yerindeki sprey boya kutularının patladığı değerlendirilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye erleri patlamadan hemen sonra hızla dışarı çıktı. Yangın ve patlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerce söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.