Kırıkkale'de Motosiklet İşletmesinde Yangın ve Patlama Paniği

KIRIKKALE'de motosiklet satış, bakım ve onarımı yapılan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi esnasında meydana gelen patlama bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gürler Mahallesi'nde elektrikli ve benzinli bisiklet satışı ile tamiri yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerindeki yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi. İş yerindeki sprey boya kutularının patladığı değerlendirilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye erleri patlamadan hemen sonra hızla dışarı çıktı. Yangın ve patlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerce söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.