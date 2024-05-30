Kırıkkale'de Minibüs ile Otomobil Çarpışması: 22 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.