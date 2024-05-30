Kırıkkale'de Minibüs ile Otomobil Çarpışması: 22 Kişi Yaralandı
Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.