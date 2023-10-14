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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kamyon ve otomobilin, Dispanser Kavşağı'nda ise iki otomobilin çarpışması yer alıyor. Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı'nda otomobilin kaldırıma çıkması, Lokman Hekim Caddesi'nde otomobil ve motosikletin, Yeni Sanayi Kavşağı'nda da tanker ve otomobilin çarpışması görüntülere yansıdı.