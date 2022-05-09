Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında yangın

YAHŞİHAN, KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yahşihan ilçesindeki Osb'de faaliyet gösteren özel madeni yağ fabrikasının kızgın yağ deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar oluştu.