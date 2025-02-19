Kırıkkale'de lise pansiyonlarında yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pansiyonlarda olası bir yangın durumunda alınması gereken önlemler ve doğru hareket tarzları konusunda öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı olarak bilinçlendirildi.

Tatbikatta, pansiyonlarda kalan kız ve erkek öğrenciler ile öğretmenler, alarm sesiyle kısa sürede binayı boşaltarak açık alanda toplandı, öğrenciler yangın güvenliği konusunda bilgilendirildi.

İl genelindeki 14 okul pansiyonunda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat sırasında yangın alarm sistemleri de test edilirken, acil durum çıkışları, yangın merdivenleri ve yangın hortumları da kontrol edildi.

Fen Lisesi Kız ve Erkek Pansiyonu'ndaki tatbikata, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Müdür Yardımcısı Serkan Akpınar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney, bu tür tatbikatların hayati önem taşıdığını belirterek, yangın anında panik yapılmaması ve belirlenen kaçış yollarının bilinmesinin önemine dikkati çekti.

Yangın güvenliği ve diğer afet durumlarına yönelik eğitimlerin farklı kademelerdeki okullarda titizlikle yürütüldüğünü aktaran Güney, "Bugün ilimizdeki 14 okul pansiyonumuzda yaklaşık 600 öğrencimizin katıldığı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin gözetiminde sağlıklı şekilde tahliye edilerek toplanma noktasında bir araya geldi. Bu tür davranışların artık bir meleke ve refleks haline gelmesi gerekiyor. Sık sık bu tür tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.