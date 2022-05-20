Kırıkkale'de lise öğrencilerine &quot;Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek&quot; semineri verildi - Haberler

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Kırıkkale'de lise öğrencilerine "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" semineri verildi

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de lise öğrencilerine 'Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek' semineri verildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konulu seminer düzenlendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konulu seminer düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, kentteki 23 lisede yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verdi.

Seminerlerde, öğrencilerin eğitim hayatlarının devamı niteliğindeki üniversitelerde yeni bir hayata başlayacakları, gerek üniversite gerekse sosyal yaşamlarında terör örgütlerinin hedefi haline gelme olasılıklarının bulunduğu anlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Terörle Mücadele, Kırıkkale, gençlik, Güncel, Haberler

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