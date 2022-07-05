Kırıkkale'de LGS sınavında tam puan alan öğrenci ödüllendirildi - Haberler

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Kırıkkale'de LGS sınavında tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de LGS sınavında tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrenci Mert Deniz Genç'i kabul etti.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrenci Mert Deniz Genç'i kabul etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı Ortaokulu öğrencisi Mert Deniz, sınavda adını Türkiye birincileri arasına yazdırmayı başardı.

Telefoncu, Kırıkkale'ye sevinç yaşatan öğrenci, ailesi ve okul idaresini tebrik ederek, Mert Deniz ile bir süre sohbet etti.

Mert Deniz, sadece okulda almış olduğu eğitim sayesinde bu başarıya ulaştığını ifade etti.

Telefoncu, öğrenciye tablet ve kitap hediye etti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

milli eğitim bakanlığı Mert Deniz Kırıkkale LGS Güncel Haberler

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