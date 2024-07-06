Kırıkkale'de Kuyuya Düşen Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde bir kuyuya düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kuyuya inerek kedi yavrusunu çıkarttı. Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.
Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinde 11 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen Bahşılı Belediyesi İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla indikleri 11 metrelik kuyuda kedi yavrusuna ulaştı.
Ekipler tarafından kuyudan çıkartılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.