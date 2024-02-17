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Kırıkkale'de Kuyumcu Kuryesini Gasbeden Şüphelilerden 2'si Tutuklandı

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Kırıkkale'de bir kuyumcu kuryesini silahla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte gasbedilen altın ve paralar da teslim alındı.

Kırıkkale'de bir kuyumcu kuryesini silahla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde kurye Mesut Aslan'ın altın ve para bulunan çantasını 14 Şubat'ta gasbeden A.B, M.Y, O.D. ve M.K, Kırıkkale Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve Ankara polisinin çalışmasıyla Başkent'te yakalandı.

Zanlıların üst aramasında 3 tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve M.Y. savcılıktan serbest bırakıldı, O.D. ve M.K. tutuklandı.

Bu arada, gasbedilen altınları emniyete çağrılarak teslim edilen Aslan, gazetecilere, aracını otoparka çekip mahalle istikametine gittiği sırada yanında duran beyaz bir otomobilden inen maskeli kişilerin kendisini gasbettiğini söyledi.

Çantaları yere yatırıp üzerine kapanarak vermemek için direndiğini anlatan Aslan, "O esnada çantaları vermeyince silah çıkartarak havaya 3 el ateş edip tehdit ettiler. Oradan geçen bir vatandaşın 'polis geliyor' demesiyle olay yerinde kaçtılar. Kırıkkale ve Ankara polisinin titiz çalışmalarıyla zanlılar yakalandı. Çalınan altın ve paraları teslim aldım, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yenidoğan Mahallesi Menderes Caddesi'nde 14 Şubat'ta kaldırımda yürüyen kurye Mesut Aslan'ın önünü kesen maskeli 3 şüpheli, tabancayla havaya ateş açarak darbettikleri kuryenin bir miktar altın ve para bulunan çantasını gasbederek otomobille kaçmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale 3.Sayfa Güncel Haberler

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