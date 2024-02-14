Kırıkkale'de Kuyumcu Kuryesine Altın Gasbı

Kırıkkale'de bir kuyumcu kuryesinin 250 gram altını, silahlı ve maskeli 3 şüpheli tarafından gasbedildi.

Yenidoğan Mahallesi Menderes Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kurye M.A'nın önünü kesen maskeli 3 kişi, tabancayla havaya ateş ederek kuryenin elindeki çantaları almaya çalıştı.

Çantaları vermemek için direnen kuryeyi darbeden şüpheliler, 250 gram altın bulunan çantayı alarak otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan polis, ifadesini almak üzere kuryeyi emniyete götürdü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.