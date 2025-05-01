1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Kırıkkale'de Kuvvetli Sağanak: Tarım Arazileri Zarar Gördü

Kırıkkale'de Kuvvetli Sağanak: Tarım Arazileri Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de aniden bastıran sağanak yağış, derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. İl özel idare ekipleri, taşan derelerin temizlenmesi ve kapanan yolların açılması için onarım çalışmaları başlattı.

Kırıkkale'de kuvvetli sağanak: Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de aniden bastıran sağanak yağış sonrası il özel idare ekipleri, taşan dereler ve selin etkili olduğu köy yollarında onarım çalışması başlattı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı İmamoğluçeşmesi, Ambardere ve Deredüzü köyleri ile Balışeyh ilçesinin Yenice köyü ve Merkez ilçeye bağlı Aşağımahmutlar ile Kazmaca köylerinde etkili olan yağışlar sonucu tarım arazileri zarar gördü, yollar sel sularıyla kaplandı. Taşan dereler ve sürüklenen taş-toprak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle selin sürüklediği malzemeleri temizleyip, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı, hasar gören yolların bakım ve onarımı yapıldı.

Öte yandan, Yahşihan ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Devlet Bahçeli Bulvarı'nda sel oluştu, trafik kısa süreliğine aksadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.