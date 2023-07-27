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Kırıkkale'de Kuvvetli Rüzgarın Yerinden Söktüğü Çatı Araçlara Zarar Verdi

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Kırıkkale'de akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgarın yerinden söktüğü çatı, etraftaki bazı araçlara zarar verdi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde hissedilen rüzgar, bir evin balkonundaki çatıyı yerinden sökerek bahçeye uçurdu. Bazı müstakil evlerin üzerindeki kiremitler de yola savruldu. Bazı araçlar ise zarar gördü.

Kırıkkale'de kuvvetli rüzgarın yerinden söktüğü çatı, etraftaki bazı araçlara zarar verdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgarın yerinden söktüğü çatı, etraftaki bazı araçlara zarar verdi.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde meydana gelen kısa süreli kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bağlarbaşı Mahallesi'nde hissedilen rüzgar, bir evin balkonundaki çatıyı yerinden sökerek bahçeye uçurdu. Bazı müstakil evlerin üzerindeki kiremitler de yola savruldu. Bazı araçlar ise zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Kırıkkale Güncel Haberler

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