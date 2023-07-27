Kırıkkale'de Kuvvetli Rüzgarın Yerinden Söktüğü Çatı Araçlara Zarar Verdi

Kırıkkale'de akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgarın yerinden söktüğü çatı, etraftaki bazı araçlara zarar verdi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde hissedilen rüzgar, bir evin balkonundaki çatıyı yerinden sökerek bahçeye uçurdu. Bazı müstakil evlerin üzerindeki kiremitler de yola savruldu. Bazı araçlar ise zarar gördü.