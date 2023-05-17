Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

KIRIKKALE'DE KUVVETLİ RÜZGARDA TOKİ ŞANTİYESİNİN YEMEKHANESİ YIKILDI

Güncel Haberler

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait bir şantiyenin yemekhanesi yıkıldı, bazı binaların çatılarındaki kiremitler etrafa savruldu.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait bir şantiyenin yemekhanesi yıkıldı, bazı binaların çatılarındaki kiremitler etrafa savruldu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkisinde inşası devam eden 5'inci Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı. Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toki Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title