Kırıkkale'de Kütüphane Haftası etkinlikleri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saygılı, Büyük Şehir Parkı'nda kütüphanede düzenlenen etkinlikte, anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte, çocuklarla boyama yapan Saygılı, öğrencilere Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan kumbaralardan hediye etti.

Saygılı, Kütüphane Haftası kapsamında belediye olarak böyle bir program düzenlediklerini belirterek, geleceğin teminatı çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Saygılı, etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.