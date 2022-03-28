Kırıkkale'de Kütüphane Haftası etkinlikleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de Kütüphane Haftası etkinlikleri

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de Kütüphane Haftası etkinlikleri

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saygılı, Büyük Şehir Parkı'nda kütüphanede düzenlenen etkinlikte, anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte, çocuklarla boyama yapan Saygılı, öğrencilere Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan kumbaralardan hediye etti.

Saygılı, Kütüphane Haftası kapsamında belediye olarak böyle bir program düzenlediklerini belirterek, geleceğin teminatı çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Saygılı, etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kütüphane Haftası, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title