Polis, kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı bilgilendirdi KIRIKKALE'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını gezerek satıcıları sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi. KIRIKKALE'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını gezerek satıcıları sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında çalışma yaptı. Satıcılara hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi konularda bilgilendirme broşürleri dağıtan polis, sahte parayı ayırt etme konusunda bilgi verdi ve 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılığa karşı da alınabilecek tedbirleri anlattı. Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel Güncel Haberler

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