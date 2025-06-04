Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Başladı

Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili öncesinde Kırıkkale'de kara yolunda trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Jandarma ve emniyet ekipleri, güvenlik tedbirlerini artırarak sürücüleri uyarıyor.

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle, kara yolu ulaşımında 'kilit kavşak' olarak anılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı. Bayram tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında dronla emniyet kemeri ve hız kontrolü yaptı. Durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların genel bilgi toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapıldı. Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşlara dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bayram tedbirleri kapsamında trafik ışık sürelerini uzatarak trafiğin akıcı kalmasını sağlıyor. Ayrıca her 10 kilometre mesafede görünür olacak şekilde ekip planlaması yapılarak; dron, radar, elektronik denetleme sistemi (EDS) ve ekiplerce trafik ihlallerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.