Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktası olması nedeniyle 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Bugün, öğle saatlerinde artan trafik nedeniyle özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda da trafik durma noktasına geldi. Güzergahtaki bazı kavşaklar, dönüşe kapatılıp trafik hızlandırıldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.