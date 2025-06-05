Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı için memleketlerine yol alan sürücüler, Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor ve polis ekipleri önlemler alıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösterirken, Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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