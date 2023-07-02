Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, dönüş yolculuğu nedeniyle, 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerliyor. Trafiğin aksamaması için çaba gösteren polis ekipleri, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Trafik yoğunluğunun bugün geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.