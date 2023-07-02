Üye Girişi
Haberler
Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu devam ediyor

Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu devam ediyor

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, dönüş yolculuğu nedeniyle, 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerliyor. Trafiğin aksamaması için çaba gösteren polis ekipleri, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Trafik yoğunluğunun bugün geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, dönüş yolculuğu nedeniyle, "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerliyor.

Trafiğin aksamaması için çaba gösteren polis ekipleri, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Trafik yoğunluğunun bugün geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kurban Bayramı Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title