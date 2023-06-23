Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu

Kırıkkale'de, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Ankara-Kırıkkale yolunda, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı ve rutin trafik kontrolleri gerçekleştirdi.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı.

Kırıkkale'de, 43 şehrin geçiş noktasında yer alan Ankara- Kırıkkale yolunda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyenler yoğunluk oluşturmaya başladı. Akşam saatlerine doğru yoğunluk daha da arttı. Zaman zaman kazaların da meydana geldiği yolda polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı. Jandarma ekipleri tarafından Kırıkkale- Ankara karayolu hızlı tren köprüsü altında, narkotik köpeği 'Alkış'ın yer aldığı denetimlerde durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca sürücülere, emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.