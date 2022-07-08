Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutan Yardımcısı Bakım Albay İsmail Coşkun, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Çocuklara yakından ilgilenerek hediye veren Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı, vatandaşların bayramını kutladı. Şehit aileleri de çocuklarının mezarlarını düzenleyerek Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Mehmet Saygılı Kurban Bayramı Kırıkkale Güncel Haberler

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