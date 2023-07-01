Kırıkkale'de Kurban Bayramı dönüşünde uzun araç kuyrukları oluştu

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinden dönenler uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatile çıkanların bir kısmı, dönüş yoluna geçti. Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğle saatlerinde arttı. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Kentte trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.