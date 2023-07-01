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Kırıkkale'de Kurban Bayramı dönüş yolculuğunda trafik yoğunluğu

Kırıkkale'de Kurban Bayramı dönüş yolculuğunda trafik yoğunluğu

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araçlar yavaş ilerliyor. Trafik yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Trafik yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kurban Bayramı Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

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