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Kırıkkale'de Kuraklık ve İklim Değişikliği Konferansı Düzenlendi

Kırıkkale'de Kuraklık ve İklim Değişikliği Konferansı Düzenlendi
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Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Kuraklık, İklim Değişikliği ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması' konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta, iklim değişikliği ve kuraklığa karşı etkin sulama yöntemleri üzerinde duruldu.

Kırıkkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kuraklık, İklim Değişikliği ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" konulu konferans gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Şaban Özakın, dünya genelinde iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azaldığını söyledi.

Bu kapsamda su kaynaklarının etkin ve verimli kullanmak için bakanlık olarak tüm paydaşlarla eylem planları ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Özakın, "Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana değerli üreticilere hizmet etmeye, katkılar sunmaya devam ediyoruz. Sizler her zaman takdir edilecek ve el üstünde tutulacak kişilersiniz. Bugüne kadar sulama konusunda binlerce çiftçimize eğitim ve yayın faaliyetleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş de kuraklık, iklim değişikliği ve sulama konusunun gelecek günlerde önemliliğini daha da fark ettireceğine dikkati çekti.

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklık artışları ve yağış rejimindeki değişikliklerden dolayı genel bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ateş, "Bu nedenle bakanlığımızın nezdinde suyu merkeze alan yeni bir üretim modeline geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte çiftçilerimiz bunları daha iyi anlayacaktır. Bu modelle akıllı, damla ve yağmurlama sulama gibi tekniklerle suyu daha verimli kullanma kanaatindeyiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, katılımcılara "Kuraklık, İklim Değişikliği ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" konulu konferans verdi.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, il müdürleri, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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