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Kırıkkale'de Kumar Oynayan 4 Kişiye 25 Bin 700 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Kırıkkale'de yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı ve cezai işlem uygulandı. İşletme sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmede kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı, masadaki bir miktar paraya ve oyun kartlarına el koydu.

Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza yazıldı, işletme sahibi hakkında "kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kırıkkale Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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