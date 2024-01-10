Kırıkkale'de Kumar Oynayan 4 Kişiye 25 Bin 700 Lira Cezai İşlem Uygulandı
Kırıkkale'de yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı ve cezai işlem uygulandı. İşletme sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmede kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı, masadaki bir miktar paraya ve oyun kartlarına el koydu.
Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza yazıldı, işletme sahibi hakkında "kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.