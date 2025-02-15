Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Kırıkkale'de Kumar Operasyonu: 24 Kişiye Yüksek Ceza

Kırıkkale'de Kumar Operasyonu: 24 Kişiye Yüksek Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de bir dernekte kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye toplamda 221 bin 928 lira idari ceza kesildi. Operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 24 kişiye 221 bin 928 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir derneğe operasyon düzenledi.

Operasyonda, dernekte kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 221 bin 928 lira idari ceza kesildi.

Öte yandan O.K. ile K.P. hakkında "kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından, Y.Z. ve A.O.D. hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Dernekte yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 20 sentetik hap ile çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
img

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
img

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
img

Dünyaca ünlü sporcu, aylarca men cezası aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.